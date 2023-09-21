Фукуяма дав свій прогноз щодо закінчення війни в Україні

Україні потрібно прорвати російську оборону на півдні, щоб створити умови для закінчення війни.

Україна зможе прорвати російську оборону на півдні та вийти на кордони Криму, після чого відкриється шлях до політичного врегулювання війни з Росією.

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Таку думку висловив американський політолог та письменник Френсіс Фукуяма і інтервʼю Дмитру кордону.

"Я не провидець і не футуролог, навряд чи ці спеціальності існують. Проте, я вважаю, що Україна може прорватися крізь оборону Росії в південній частині України", - сказав він.

Фукуяма зазначив, що такий прорив російської оборони дуже важливий та відбудеться раніше, ніж пізніше.

"Як тільки це станеться і особливо коли Крим буде або звільнено, або взято в оточення (що зробить подальшу російську присутність там нежиттєздатною), у такому разі, я думаю, вам відкриється шлях до політичного врегулювання", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський закликав ексголову Білого дому Дональда Трампа публічно презентувати свій план дій щодо закінчення війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що експредставник Держдепартаменту США Курт Волкер, пояснив, за яких умов можуть відбутися переговори між Москвою і Києвом.

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