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У низці областей оголосили про загрозу балістики

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У низці областей оголосили про загрозу балістики

Повітряна тривога / Фото: alerts.in.ua

Загроза оголошена для пʼяти областей на сході та в центрі країни.

Увечері, 20 вересня Повітряні сили оголосили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у 5 областях.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

"Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська область — загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти під час ракетної атаки на місто Торецьк 20 вересня вбили чотирьох людей

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту російських окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
214
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