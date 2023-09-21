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В ряде областей объявили об угрозе баллистики

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В ряде областей объявили об угрозе баллистики

Воздушная тревога / Фото: alerts.in.ua

Угроза объявлена для пяти областей на востоке и центре страны.

Вечером, 20 сентября, Воздушные силы объявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в 5 областях.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

"Полтавская, Сумская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская область – угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты во время ракетной атаки на город Торецк 20 сентября убили четырех человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
317
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