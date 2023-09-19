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Оккупанты нанесли удар по психбольнице на Херсонщине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
870
Время на прочтение
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Оккупанты нанесли удар по психбольнице на Херсонщине

Психология на Херсонщине после удара окупантов/Фото: скриншот

Россия ударила по психбольнице на Херсонщине.

Российские захватчики 19 сентября, около 4 утра, нанесли удар по областной психиатрической больнице в селе Степановка Херсонской области.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, из-за обстрела произошел пожар на территории, а также в подсобном помещении. Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

В результате атаки по медицинскому учреждению гражданские не пострадали.

Напомним, оккупанты 19 сентября обстреляли Херсон из артиллерии, попав по троллейбусу и убив сержанта полиции. Ранения получили двое гражданских.

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Оккупанты ударили по психиатрической больнице на Херсонщине

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Дата публикации
Просмотры
870
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