Оккупанты нанесли удар по психбольнице на Херсонщине

Россия ударила по психбольнице на Херсонщине.
Российские захватчики 19 сентября, около 4 утра, нанесли удар по областной психиатрической больнице в селе Степановка Херсонской области.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, из-за обстрела произошел пожар на территории, а также в подсобном помещении. Огонь оперативно ликвидировали спасатели.
В результате атаки по медицинскому учреждению гражданские не пострадали.
Напомним, оккупанты 19 сентября обстреляли Херсон из артиллерии, попав по троллейбусу и убив сержанта полиции. Ранения получили двое гражданских.
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