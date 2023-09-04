Путін заявив про готовність до мирних переговорів із Україною

Путін вкотре занив, що нібито Україна не хоче сідати за стіл переговорів із РФ.

Російський президент Володимир Путін маніпулює темою переговорів. Він заявив, що Росія "ніколи не відмовлялася від переговорів" із Україною.

Таку заяву російський диктатор сказав на брифінгу у понеділок, 4 вересня, за підсумками переговорів із турецьким лідером Реджепом Ердоганом, передають пропагандисти.

"Росія ніколи не відмовлялася від переговорів. І зараз ми не відмовляємось. Президент Туреччини порушував ці питання під час нашої зустрічі, я це підтверджую", - сказав господар Кремля.

Так, Путін вкотре поскаржився на Україну, бо вона не хоче сідати за стіл переговорів із країною-агресоркою.

"Ми знаємо, що за посередництва президента Туреччини було досягнуто домовленості, були проекти документів узгоджені між російською та українською делегацією, але потім Україна відправила їх на звалище. До цього ніхто не повертається. Ми чуємо про якісь нові ініціативи, але це не те, що будь-коли з нами обговорювалася. Тому ми нічого нового не сприймаємо", - заявив він.

Роосійські пропагандисти пишуть, що "Росія нібито ніколи не відмовляля від посередницьких послуг", зокрема які йшли від Китаю, Африки, Туреччини.

Нагадаємо, турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що "Україні потрібно пом'якшити свій підхід" щодо відновлення "зернової угоди".

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