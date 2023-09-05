Астрологічний прогноз на 5 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від роздумів і підготовки можна переходити до дії, будь-яка робота буде ладнатися, а результати перевершать навіть найсміливіші очікування.

Символ дня: Храм.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: олександрит, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко минають і не залишають неприємних наслідків, але це не означає, що їх можна пускати на самоплив.

Харчування дня: особливо уважно в цей час потрібно поставитися до стану печінки та кровотворної системи, тому через серйозний ризик інтоксикації цих органів і всього організму загалом необхідно відмовитися від спиртних напоїв, включаючи навіть слабоалкогольні коктейлі та пиво.

Стрижка дня: зручний день для стрижки.

Дачні роботи дня: не можна обрізати, прищеплювати та пікірувати рослини.

Магія та містика дня: можна ворожити – карти правдиво дадуть відповідь на будь-яке поставлене їм запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є віщими, тому не варто звертати на них увагу.

Табу дня: необхідно відмовитись від шкідливих звичок – особливо це стосується алкогольних напоїв та куріння.

Цитата дня: «Щоб краще бачити, я заплющую очі» (Поль Гоген).

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