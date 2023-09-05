Астрологический прогноз на 5 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от размышлений и подготовки можно переходить к действию, любая работа будет ладиться, а результаты превзойдут даже самые смелые ожидания.

Символ дня: Храм.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: александрит, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят и не оставляют неприятных последствий, но это не означает, что их можно пускать на самотек.

Питание дня: особенно внимательно в это время нужно отнестись к состоянию печени и кроветворной системы, поэтому – из-за серьезного риска интоксикации этих органов и всего организма в целом – необходимо отказаться от спиртных напитков, включая даже слабоалкогольные коктейли и пиво.

Стрижка дня: удачный день для стрижки.

Дачные работы дня: нельзя обрезать, прививать и пикировать растения.

Магия и мистика дня: можно гадать – карты правдиво ответят на любой заданный им вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, поэтому не стоит обращать на них внимание.

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек – особенно это касается алкогольных напитков и курения.

Цитата дня: «Чтобы лучше видеть, я закрываю глаза» (Поль Гоген).

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