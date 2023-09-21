У Криму пролунали потужні вибухи (відео)

У окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунало кілька вибухів на аеродромі російських загарбників.

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Про це інформують місцеві телеграм канали.

Повідомляється, що вибухи в районі аеродрому почули приблизно опівночі.

Наголошується, що вибухи були достатньо потужними. Також вибухи чули жителі Євпаторії, Сак, Севастополя та Чорноморського.

Місцеві телеграм канали пишуть у соцмережах про роботу російських системи ППО "Панцир-С1".

"Під Сімферополем теж неспокійно, працює росППО... У районі с. Молочне - с. Затишне під Євпаторією стріляє "Панцир-С1", повідомляють передплатники", - йдеться у публікації.

Російські загарбники наразі ніяк не прокоментували вибухи у Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території окупованого Криму 20 вересня пролунали потужні вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту російських окупантів.

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