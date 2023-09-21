В Крыму раздались мощные взрывы (видео)

В оккупированном Крыму в районе Новофедоровки раздалось несколько взрывов на аэродроме российских захватчиков.

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Об этом информируют местные телеграммы каналы.

Сообщается, что взрывы в районе аэродрома услышали около полуночи.

Отмечается, что взрывы были достаточно мощными. Также взрывы слышали жители Евпатории, Сак, Севастополя и Черноморского.

Местные телеграммы каналы пишут в соцсетях о работе российских системы ПВО "Панцирь-С1".

"Под Симферополем тоже неспокойно, работает росПВО... В районе с. Молочное — с. Уютное под Евпаторией стреляет "Панцирь-С1", сообщают подписчики", — говорится в публикации.

Российские захватчики пока никак не прокомментировали взрывы в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории оккупированного Крыма 20 сентября прогремели мощные взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота российских оккупантов.

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