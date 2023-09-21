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В Крыму раздались мощные взрывы (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Крыму раздались мощные взрывы (видео)

В Крыму раздаются взрывы

Взрывы местные жители услышали примерно в полночь.

В оккупированном Крыму в районе Новофедоровки раздалось несколько взрывов на аэродроме российских захватчиков.

Об этом информируют местные телеграммы каналы.

Сообщается, что взрывы в районе аэродрома услышали около полуночи.

Отмечается, что взрывы были достаточно мощными. Также взрывы слышали жители Евпатории, Сак, Севастополя и Черноморского.

Местные телеграммы каналы пишут в соцсетях о работе российских системы ПВО "Панцирь-С1".

"Под Симферополем тоже неспокойно, работает росПВО... В районе с. Молочное — с. Уютное под Евпаторией стреляет "Панцирь-С1", сообщают подписчики", — говорится в публикации.

Российские захватчики пока никак не прокомментировали взрывы в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории оккупированного Крыма 20 сентября прогремели мощные взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
776
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