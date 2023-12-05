"Возможно, а может, нет": президент Бразилии высказался по поводу ареста Путина

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва уже не так однозначно, как раньше, ответил на вопрос, касающийся ареста президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит "Группы 20" (G20) в Рио-де-Жанейро в конце 2024 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на агентство dpa.

Во время германо-бразильских правительственных консультаций в Берлине Лула заявил, что будут арестовывать Путина в Рио-де-Жанейро через ордер, выданный Международным уголовным судом, или сказать однозначно нельзя, потому что этот вопрос не является сферой его, президента Бразилии, ответственности .

"Будет ли он арестован, когда прибудет? Возможно, а может, нет. Это решит судебная власть", – сказал Лула.

Добавим, что Бразилия подписывала Римский устав, определяющий деятельность Международного уголовного суда в Гааге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента резко ответили бразильскому главе Луле да Силви на его заявление о том, что он не арестует российского диктатора Путина в Бразилии.

Также ТСН.ua ранее сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встречался со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой в США.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.