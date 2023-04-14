"Нова пошта" зробила безкоштовною одну зі своїх послуг

Тепер переадресування посилок "Нової пошти" в межах міста буде безкоштовним.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Щоб клієнти могли отримувати посилки там, де їм зручно, "Нова пошта" зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною. Послугу може замовити як відправник, так і отримувач:

з відділення, поштомату чи адреси на зручне вам відділення/у поштомат;

з адреси на адресу.

Під час змінювання пункту отримання з відділення/поштомату на адресу додатково нараховується доплата за адресне обслуговування для всіх типів відправлень, окрім шин, дисків та палет.

Як замовити "Переадресування" в мобільному додатку

Увійдіть в розділ "Мої відправлення" та виберіть посилку, яку потрібно переадресувати.

У рядку "Керувати посилкою" виберіть послугу "Переадресування".

Введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані отримувача.

Натисніть кнопку "Оформити заявку".

Після підтвердження заявки на переадресацію в розділі "Мої відправлення" з'явиться новий номер ЕН переадресованого відправлення, який можна відстежувати.

Слід додати, що під час переадресування для відправлення буде сформовано новий маршрут (посилка спочатку буде доставлена до першого пункту призначення, після чого буде оформлено переадресування), тому термін доставки буде збільшено.

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" повідомила, що запустить новий сервіс – покупці зможуть безкоштовно повернути продавцю товар, який не підійшов, протягом 14 днів після отримання посилки.

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