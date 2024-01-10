В Киеве нашли мертвыми экс-замгенпрокурора Украины и ее дочь

В Киеве в собственном жилье нашли мертвой экс-замгенерального прокурора Украины Ольгу Михайловну Колинько и ее дочь Ярославу в квартире рядом.

Ольгу Колинько нашли мертвой 10 января, когда работники ЖЭКа в присутствии полиции взломали двери жилья. Их вызвали соседи из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а владельцы не открывали.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что 71-летняя Ольга Колинько уже много лет тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь, которую нашли мертвой в соседней квартире, которая также принадлежала семье.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты, выясняющие обстоятельства смерти женщин.

Что известно об Ольге Колинько

Ольга Колинько дважды занимала должность заместителя генерального прокурора Украины – с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 годы. В 2001-2003 годах она возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме.

В свое время Ольга Колинько была одним из главных следователей по громкому делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который был осужден в США и в Украину никогда не возвращался.

Колинько неоднократно пророчили пост Генерального прокурора Украины, но главное кресло ГПУ она так и не заняла.

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