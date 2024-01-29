Что делают с российскими "Шахедами", которые удалось посадить: Игнат ответил

Самое интересное в российских беспилотниках – это информация и доказательства, которые передают западным партнерам.

Дроны-камикадзе Shahed, которые украинские военные сажают, впоследствии изучают и передают информацию о них западным партнерам как доказательство, что санкции работают недостаточно.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, самое интересное в российских беспилотниках типа Shahed – это информация и доказательства, которые передают западным партнерам. И это демонстрирует, что санкции работают недостаточно и кафирам удается получать микросхемы для создания оружия.

"Самое ценное, что мы можем извлечь оттуда, — это информация, что-то там враг меняет, не меняет. Ну, главное — взять те уцелевшие останки, в очередной раз показать нашим партнерам, чьи запчасти используют Иран и россия для изготовления оружия для уничтожения украинцев", — рассказал Юрий Игнат.

Кроме того, украинские эксперты исследуют, как с беспилотниками можно бороться.

“Собственно это то главное, что можно исследовать. Как он работает, как мы можем влиять на него разными средствами, в частности, средствами радиоэлектронной борьбы. Ну, и еще раз показать, что действительно используют они те компоненты западные и нужно делать все для того, чтобы усилить контроль санкций, чтобы… по крайней мере, уменьшить поставки этих запчастей”, — отметил представитель Воздушных Сил.

На вопрос ведущей, запускают ли украинские воины уцелевшие Shahed назад по врагу, Юрий Игнат рассмеялся:

"Очень хочется, правда?".

Напомним, что ночью российская армия снова запустила "Шахеды" и несколько ракет по территории Украины. Некоторые беспилотники долетели до западных границ страны.

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