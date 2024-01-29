До України суне антициклон: як зміниться погода найближчими днями

Антициклональний характер погоди охопить 30 січня практично всю континентальну Європу, включно з Україною. Тому завтра опадів не передбачається, буде навіть багато сонця.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Через ясну погоду найближча ніч пустить до нас морози, очікується -3-8 градусів, на півночі та північному сході місцями -8-11 градусів. Проте завтра вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2+5 градусів, лише в східній частині буде близько нуля. Вітер нарешті вгомониться, без поривів та рвучких рухів, південно-західного напрямку, на сході - північно-західного", - написала вона.

У Києві 30 січня опади малоймовірні, буде сонечно.

Найближчої ночі в столиці холодно, -3-6 градусів, проте в денні години до +3, +4 градусів.

1 лютого ще істотних опадів в Україні не очікується.

А від 2 лютого почне підвищуватися температура повітря, проте й побільшає опадів та посилиться вітер.

"Надалі, якщо й будуть "мінуси", то переважно вночі. А в денні години, за попередніми прогнозами, домінуватимуть "плюси", - додала синоптикиня.

Раніше стало відомо, що в Україні варто очікувати потепління аж в другій декаді лютого. Протягом місяця погода буде характеризуватися частими змінами температури.

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