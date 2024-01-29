До Києва прибули інспектори зі США: яка мета візиту

До України навідалися інспектори від Пентагону, Держдепу та USAID.

До Києва 29 січня прибули інспектори Міноборони США, Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку для перевірки наданої Україні допомоги.

Про це пані посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила в соцмережі X.

"Рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США", – йдеться в заяві Брінк.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що в разі припинення військової та фінансової підтримки України з боку США, "буде серйозна загроза" для Європи. Водночас глава держави переконаний, що допомога не припиниться.

Читайте також: