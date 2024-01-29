У Європарламенті виступили проти швидкого вступу України до ЄС

Там кажуть, що потрібно спершу виконати всі умови.

Віцеспікер Європарламенту, німецький політик 45-річний Ян-Крістоф Етьєн виступив проти швидкого вступу України до ЄС.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Nordwest-Zeitung.

За його словами, він підтримує розширення Євросоюзу, але після виконання країнами-кандидатами необхідних вимог, таких як верховенство права і боротьба з корупцією.

"Тому ніякого швидкого прийняття України не може бути", - сказав він.

При цьому він зазначив, що Євросоюз може зміцнити співпрацю із країною для прискорення процесу.

Також Етьєн виступив проти головування Угорщини в об'єднанні, звинувативши її у порушенні верховенства права.

Додамо, в Європейському Союзі отримали "позитивний сигнал" від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо фінансової допомоги Україні.

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