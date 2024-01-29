В Европарламенте выступили против скорейшего вступления Украины в ЕС

Там говорят, что нужно выполнить все условия.

Вицеспикер Европарламента, немецкий политик 45-летний Ян-Кристоф Этьен выступил против скорейшего вступления Украины в ЕС.

Об этом он заявил в интервью газете Nordwest-Zeitung.

По его словам, он поддерживает расширение Евросоюза, но после выполнения странами-кандидатами необходимые требования, такие как верховенство права и борьба с коррупцией.

"Поэтому никакого скорейшего принятия Украины не может быть", — сказал он.

При этом он отметил, что Евросоюз может укрепить сотрудничество со страной по ускорению процесса.

Также Этьен выступил против председательства Венгрии в объединении, обвинив ее в нарушении верховенства права.

Добавим, в Европейском Союзе получили "положительный сигнал " от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу финансовой помощи Украине.

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