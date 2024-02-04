Нацвідбір на "Євробачення-2024": онлайн-трансляція шоу результатів

Вже сьогодні, 4 лютого, стане відомо, хто поїде на "Євробачення-2024" від України.

Зазначимо, основна конкурсна частина, де виступили всі 11 фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024", відбулася вчора 3 лютого. Втім, під час голосування у застосунку "Дія" багато користувачів зіткнулися з труднощами. Так, система оголосила про збій. Тому 3 лютого дізнатися ім'я переможця не вдалося, але голосування було продовжено до 4 лютого включно.

Так, сьогодні, 4 лютого, о 19:05 розпочнеться трансляція шоу, де після закриття ліній для голосування буде визначено представника від України, який у травні поїде до Мальме, Швеція, щоб разом з іншими країнами-конкурсантами змагатися за перемогу в міжнародному конкурсі.

Подивитися онлайн-трансляцію оголошення переможця можна тут:

Зазначимо, цьогоріч переможця визначатимуть за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Тож, під час трансляції журі оголосять свої оцінки фіналістам, а глядачі дізнаються результати народного голосування.

До речі, як минув нацвідбір на "Євробачення-2024" і дізнатися всі подробиці можна за посиланням. Наразі ми ретельно стежимо за перебігом подій, тож першими повідомимо вас про найцікавіші моменти, а також назвемо ім'я переможця.

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