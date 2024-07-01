Видатки на безпеку та оборону: у 2025 році – 2,2 трлн грн; 2026 – 1,6 трлн грн; 2027 – 1,5 трлн грн.

Україна скорочуватиме видатки на оборону.

Про це написав народний депутат та член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.

Видатки на безпек та оборону:

2025 рік: 2,2 трлн грн;

2026 рік: 1,6 трлн грн;

2027 рік: 1,5 трлн грн.

Прогноз зростання ВВП України на 2024 рік на рівні 4,6% закладений до державного бюджету на цей рік і не змінювався.

Мінімальна заробітна плата 2025 року становитиме 8 тис. грн.

Крім того, уряд очікує зростання середнього курсу долара:

2025 рік – до 45 гривень (45,6 на грудень);

2026 рік – до 46,5 гривень (45,9 на грудень);

2027 рік – до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

До бюджету на 2024 рік закладений середній курс 40,7 грн/долара та 42,1 грн/долар на грудень.

Нагадаємо, видання The Economist пише, що Україна опинилася за крок до дефолту.

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