Чи можна виїхати за кордон з відстрочкою від мобілізації: роз'яснення

При планування поїздки необхідно попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП.
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Однак певна категорія чоловіків все ж може перетнути кордон.
Чи можна виїхати за межі України з відстрочкою - розповідаємо далі.
Виїзд за кордон з відстрочкою
При плануванні виїзду з України відтепер більшості категорій чоловіків необхідно попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.
Військовозобов’язані особи, як чоловіки, так і жінки, віком від 18 до 60 років не мають права перетинати державний кордон України без наявності вичерпних підстав, визначених законом.
Згідно з новим законом про мобілізацію, право на перетин мають:
- юнаки до 18 років;
- чоловіки старші 60 років;
- особи виключені з військового обліку за станом здоров’я;
- особи з інвалідністю І — ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;
- особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я (на лікування, реабілітацію);
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.
Важливо. Вищезазначені особи мають право на перетин кордону за наявності належного військово-облікового документа, документу підтверджуючого відстрочку (або зняття з обліку), а також оновлених даних.
Наприклад, якщо раніше багатодітний батько мав право перетнути кордон просто показавши посвідчення багатодітного батька або свідоцтва про народження дітей, але наразі він має також мати військово-обліковий документ з оновленими даними та довідку про наявність відстрочки за цією підставою.
Раніше ми розповідали, хто зі студентів має право на виїзд за кордон.
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