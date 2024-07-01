Чи можна виїхати за кордон з відстрочкою від мобілізації: роз'яснення

При планування поїздки необхідно попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Однак певна категорія чоловіків все ж може перетнути кордон.

Чи можна виїхати за межі України з відстрочкою - розповідаємо далі.

Виїзд за кордон з відстрочкою

При плануванні виїзду з України відтепер більшості категорій чоловіків необхідно попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.

Військовозобов’язані особи, як чоловіки, так і жінки, віком від 18 до 60 років не мають права перетинати державний кордон України без наявності вичерпних підстав, визначених законом.

Згідно з новим законом про мобілізацію, право на перетин мають:

юнаки до 18 років;

чоловіки старші 60 років;

особи виключені з військового обліку за станом здоров’я;

особи з інвалідністю І — ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я (на лікування, реабілітацію);

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.

Важливо. Вищезазначені особи мають право на перетин кордону за наявності належного військово-облікового документа, документу підтверджуючого відстрочку (або зняття з обліку), а також оновлених даних.

Наприклад, якщо раніше багатодітний батько мав право перетнути кордон просто показавши посвідчення багатодітного батька або свідоцтва про народження дітей, але наразі він має також мати військово-обліковий документ з оновленими даними та довідку про наявність відстрочки за цією підставою.

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Раніше ми розповідали, хто зі студентів має право на виїзд за кордон.

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