Що буде з курсом доларом у липні: прогноз експерта

Нацбанк досяг запланованих показників курсу гривні до долара і зафіксував їх, тому поки очікувати змін не варто.

Такий прогноз зробив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

"Матимемо літню стабільність, але ненадовго", – говорить Олег Пендзин.

Експерт прогнозує, що знову доларова готівка коштуватиме понад 41 грн за один долар.

"Наступного тижня коливань курсу не очікується, однак до кінця липня Нацбанк, вважаю, поступово підніме офіційний курс ближче до 41 гривні за долар, що, очевидно, вплине і на готівковий ринок", - додав Пендзин.

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Додамо, що через війну зросла загальна сума боргів України.

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