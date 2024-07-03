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В окупованому Донецьку потужна "бавовна": куди прилетіло

В окупованому Донецьку потужна "бавовна": куди прилетіло

"Бавовна" у Донецьку 3 липня

У місті чути вторинні детонації після прильоту.

У тимчасово окупованому Донецьку у середу, 3 липня, сталася чергова "бавовна". Попередньо повідомляється про влучення до складу боєприпасів.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

"Найсильніші прильоти у Донецьку. Чути вторинні детонації", - пише журналіст з посиланням на місцеві пабліки.

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