У Криму "бавовна": працює ППО, окупанти перекрили Керченський міст

У тимчасово окупованому Криму 23 червня пролунали вибухи у різних містах. Місцеві пабліки пишуть, що росіяни перекрили міст, також повідомляється про роботу російської ППО.

Як пише "Крымский ветер", місцеві повідомляють про сильні вибухи у Севастополі та Балаклаві.

Роботу ППО зафіксували в районі Євпаторії, Сак, Бахчисарая та Інкермана.

Один із "прильотів", можливо, стався у районі Севастопольської бухти. Так, на північній стороні міста спостерігається задимлення.

"Підписники повідомляють, що росПВО збила ракету біля пляжу Учкуївка. Також було сходження боєприпасів. Основна частина в море, один снаряд потрапив на пляж, біля людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни готуються до висадження українського десанту в Криму (фото).

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