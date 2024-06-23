В Одесі невідомі спалили машину працівника ТЦК – відео

Підпал машини здійснили вночі.
В Одесі у ніч проти 23 червня невідомі спалили машину працівника військкомату. Інцидент стався у дворі багатоповерхового будинку у житловому масиві імені Котовського, на півночі міста.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
На кадрах, які опублікували у Мережі, видно, що на місце підпалі працювали пожежники для ліквідації загоряння.
Нагадаємо, в Україні почастішали випадки підпалів авто військових – російські спецслужби вербують українських підлітків.
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