В Одесі невідомі спалили машину працівника ТЦК – відео

В Одесі у ніч проти 23 червня невідомі спалили машину працівника військкомату. Інцидент стався у дворі багатоповерхового будинку у житловому масиві імені Котовського, на півночі міста.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

На кадрах, які опублікували у Мережі, видно, що на місце підпалі працювали пожежники для ліквідації загоряння.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки підпалів авто військових – російські спецслужби вербують українських підлітків.

Читайте також провідні новини дня: