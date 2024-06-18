Масові підпали авто військових: як російські спецслужби вербують українських підлітків

Спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочували неповнолітніх за гроші палити автомобілі військовослужбовців ЗСУ. В Україні нині вже затримано кілька осіб, причетних до такої діяльності. Однак Нацполіція попереджає, що інциденти можуть почастішати.

Детальніше про те, що відомо про підпали авто українських військових, хто за цим стоїть і яка мета таких дій, читайте на ТСН.ua.

Жертви спецслужб РФ шукають "легкі гроші"

Від початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13-ти років. Працівники спецслужб РФ обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду.

Так, в Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто. Матеріали слідчі поліції передали за підслідністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів, повідомили затриманому фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

У Києві поліція викрила мешканку Чернігівщини з 14-річним сином, які знайшли "додатковий прибуток" через телеграм-канал і на замовлення російських спецслужб прибули до столиці для підпалу двох військових автівок. Свої дії спільники фільмували на відео, як доказ замовникам про виконане завдання. Фігурантам оголошено про підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу.

Мешканка Чернігівщини з 14-річним сином підпалили авто військових / Фото: Поліція Києва / Facebook

Мешканка Чернігівщини з 14-річним сином підпалили авто військових / Фото: Поліція Києва / Facebook

Крім того, у Дніпрі СБУ та Національна поліція затримали групу зловмисників, які на замовлення спецслужб РФ також готували підпали авто військовослужбовців ТЦК. Для вчинення підривної діяльності фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих "коктейлів Молотова". Зловмисниками виявились четверо місцевих жителів, двом з них – 17 років. За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один із автомобілів.

СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто

СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто

СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто

СБУ викрила групу зловмисників, які готували підпал авто

У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з Телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу.

Крім того, ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК. Такими способами окупанти намагалися створити "медійну картинку" для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині.

Також поліція Дніпропетровської області повідомила, що в ніч проти 10 червня група осіб підпалила мікроавтобус Volkswagen, який належить українським військовим. Вогонь пошкодив моторний відсік, торпедо авто та лобове скло автомобіля. На місці злочину поліцейські знайшли порожні пляшки від бензину.

Підпал мікроавтобуса ЗСУ у Дніпрі / Фото: ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

Підпал мікроавтобуса ЗСУ у Дніпрі / Фото: ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

Яке покарання загрожує

У поліції та СБУ застерігають, що за такі злочини загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Правоохоронці звертаються до батьків підлітків бути обачними.

"Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - звернувся до батьків начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

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