РФ намагається прикритися цивільними: Подоляк про "бавову" у Криму

Напередодні РФ збила ракети над пляжем у Криму, що призвело до загибелі цивільних осіб.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив окупаційні війська РФ в тому, що вони намагаються заховати військові цілі у Криму серед цивільного населення.

Про це він написав у Telegram.

"У Криму немає й не може бути жодних "пляжів", "туристичних зон" та інших фіктивних ознак "мирного життя". Крим – це безумовно окупована Росією чужа територія, де йдуть бойові дії, триває повномасштабна війна. Та сама війна, яку розв'язала Росія виключно з геноцидною й загарбницькою метою. Крим – це також великий військовий табір і склад, із сотнями прямих військових цілей, який росіяни цинічно намагаються маскувати й закривати власними цивільними. Які, зі свого боку, є… цивільними окупантами", - йдеться у дописі Подоляка.

Нагадаємо, аналітики пояснили, навіщо Росія розміщує військові об’єкти біля цивільних районів у Криму.

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