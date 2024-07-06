Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські війська обстріляли Донецьку область: 11 людей загинули

Російські війська обстріляли Донецьку область: 11 людей загинули

Окупанти продовжують тероризувати українців / Фото: Associated Press

43 людини в області за добу дістали поранення.

Російські війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти на Донеччині. 5 липня 2024 року окупанти обстріляли низку населених пунктів, унаслідок чого загинули понад 10 осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

За його даними, внаслідок обстрілів загинули 11 осіб, серед яких 5 жителів міста Селидове, 3 жителі Часового Яру, а також по одній людині в Комарі, Торецьку та Українську.

Ще 43 людини в області за добу дістали поранення. З них 15 осіб у Селидовому, у Комарі - 18 і троє в Торецьку. Ще двоє в Українську і по одному цивільному поранені в Костянтинівці, Іванівці, Перебудові, Слов'янську та Дружбі.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення зросла до 2064. Зазначається, що ці дані не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі, де через постійні обстріли з боку росіян неможливо встановити точну кількість загиблих і постраждалих.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти просунулися у Вовчанську. Більше про це читайте у новині.

Новини ТСН 07:00 2 липня. Обстріл Херсона, мита ЄС, оновлення Резерв+

Новини ТСН 07:00 2 липня. Обстріл Херсона, мита ЄС, оновлення Резерв+

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація