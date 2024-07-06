Російські війська обстріляли Донецьку область: 11 людей загинули

Російські війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти на Донеччині. 5 липня 2024 року окупанти обстріляли низку населених пунктів, унаслідок чого загинули понад 10 осіб.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, внаслідок обстрілів загинули 11 осіб, серед яких 5 жителів міста Селидове, 3 жителі Часового Яру, а також по одній людині в Комарі, Торецьку та Українську.

Ще 43 людини в області за добу дістали поранення. З них 15 осіб у Селидовому, у Комарі - 18 і троє в Торецьку. Ще двоє в Українську і по одному цивільному поранені в Костянтинівці, Іванівці, Перебудові, Слов'янську та Дружбі.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення зросла до 2064. Зазначається, що ці дані не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі, де через постійні обстріли з боку росіян неможливо встановити точну кількість загиблих і постраждалих.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти просунулися у Вовчанську. Більше про це читайте у новині.

Новини ТСН 07:00 2 липня. Обстріл Херсона, мита ЄС, оновлення Резерв+

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