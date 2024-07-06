Молдова може видворити всіх російських дипломатів — Reuters

Міністр закордонних справ Молдови припускає продовження висилок російських дипломатів з посольства РФ у Кишиневі.

Молдова розглядає можливість подальшого видворення російських дипломатів у разі дій, що шкодять національним інтересам.

Про це пише Reuters.

У п’ятницю міністр закордонних справ колишньої радянської Молдови Міхай Попшой заявив, що його уряд залишає за собою право видати наказ про подальше видворення російських дипломатів, якщо Москва почне нову діяльність, яка шкодить інтересам країни.

Відносини Молдови з Росією погіршилися після того, як президент Майя Санду засудила вторгнення Росії в Україну та виступила за приєднання до Європейського Союзу. Санду називає Росію та корупцію двома найбільшими загрозами для своєї країни.

Раніше Молдова наказала вислати російського дипломата після березневих президентських виборів у Росії через відкриття Москвою чотирьох виборчих дільниць у проросійсько-сепаратистському Придністров’ї. Хоча сама Молдова дозволила створити єдину виборчу дільницю в Кишиневі.

2023 року Молдова також наказала скоротити персонал російського посольства на 45 осіб після того, як звинуватила у використанні там обладнання для шпигунства.

"Якщо дії продовжуватимуть завдавати шкоди національним інтересам Молдови, як це було під час організації так званих президентських виборів у Росії на східному березі Дністра... це залишається єдиним варіантом", — сказав Попшой виданню deschide.md.

Він визнав, що така стратегія була ризикованою, оскільки взаємне видворення Росією молдавських дипломатів могло б ускладнити роботу посольства в Москві.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ заявив, що Москва готова вжити заходів у відповідь у разі нових висилок.

"Кишинів робить тут неправильні висновки. Схоже, вони налаштовані на ескалацію напруги в наших відносинах. Що стосується заходів у відповідь, ви знаєте, що не було жодного випадку, щоб ми не мали відповідної реакції", - сказав він.

Зазначимо, що Росія дедалі частіше вдається до шантажу та фінансових стимулів з метою найняти німців для шпигунства. Це відбувається на тлі видворення з Європи близько 600 російських дипломатів.

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