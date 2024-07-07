Астрологічний прогноз на 7 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, незважаючи на те, що він є вихідним, сприятливий для втілення в життя планів, складених у попередній час.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливі камені дня: халцедон, переливчастий агат.

За яку частину тіла відповідає: порожнина рота, зуби.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, швидко минають, особливо якщо їх не запускати.

Харчування дня: можна голодувати і пробувати нові дієти.

Стрижка дня: день не підходить для стрижки.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати, прищеплювати і вкорінювати рослини, а ось обрізання гілок вплине на них не найкращим чином.

Магія і містика дня: можна робити обряди з позбавлення від псування і зурочення.

Сни дня: здебільшого сни нинішньої ночі є порожніми, тобто не несуть для людини корисної інформації.

Табу дня: у жодному разі не можна виявляти агресію щодо інших людей.

Цитата дня: "Шляхом зла не доходять до добра" (Вільям Шекспір).

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