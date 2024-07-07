День ангела 7 липня: кого та як вітати з іменинами

7 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 7 липня

7 липня 2024 року привітайте з іменинами Германа, Лук'яна, Остапа, Павла, Сергія, Євдокію, Єфросинію.

Герман — латинське походження, означає "рідний". В дитинстві дотепний, любить веселі компанії. В дорослому віці стає амбіційним, хитрим, може багато чого досягти в житті.

Лук'ян — давньоримське ім'я, перекладається як "світло". В дитинстві невгамовний і непосидючий. В дорослому віці стає вимогливим, строгим, незалежним.

Остап — походить від давньогрецького імені, що тлумачиться як "міцний". В дитинстві виявляє інтерес до загадок. В дорослому віці стає завзятим, цілеспрямованим.

Павло — має латинське походження, означає "молодший". В дитинстві чуйний, співчутливий. В дорослому віці стає допитливим, має добре розвинену інтуїцію.

Сергій — перекладається з латинської мови як "знатний". В дитинстві цікавий, не образливий. В дорослому віці стає спокійним, врівноваженим і справедливим.

Євдокія — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "благовоління". В дитинстві балакуча і непосидюча. В дорослому віці стає волелюбною, надійною та вірною.

Єфросинія — прийшло зі Стародавньої Греції, означає "радісна". В дитинстві емоційна дівчинка. В дорослому віці стає працьовитою, надійна та весела.

День ангела 7 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Pexels

З Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, допомагаючи долати всі життєві перешкоди і даруючи віру у краще. Бажаю тобі здоров'я, удачі і безмежного щастя!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди береже тебе від зла і негараздів, а життя буде наповнене світлом, теплом і радістю. Бажаю тобі здоров'я, щастя і благополуччя!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, дарує силу і наснагу для досягнення всіх цілей. Бажаю тобі радості, любові і незабутніх миттєвостей у житті.

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, допомагаючи у всіх справах і оберігаючи від бід. Бажаю тобі міцного здоров'я, удачі і великого щастя!

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З Днем ангела тебе! Нехай твій ангел завжди супроводжує тебе на життєвому шляху, оберігає і підтримує. Бажаю тобі любові, радості і здійснення всіх мрій!

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