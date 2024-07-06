Отруйна змія померла після укусу чоловіка: як це сталося

Чоловік потрапив до лікарні після інциденту.
В Індії змія вкусила чоловіка, але він не розгубився і тричі вкусив її у відповідь. Рептилія померла, а чоловік потрапив до лікарні.
Про це пише India Today.
Чоловік, який працював на будівництві залізничної лінії, спав у своєму таборі, коли до нього пробралася отруйна змія і вкусила його. Замість того щоб запанікувати, розлючений Сантош схопив її залізним прутом і вкусив її тричі, а потім вбив змію.
"У моєму селі існує повір'я, що якщо змія вкусить тебе, ти повинен вкусити її двічі, щоб нейтралізувати отруту", — поділив він.
За словами лікаря Сатіша Чандри, чоловік наразі одужує, його здоров'ю нічого не загрожує.
Раніше стало відомо, що чоловік упіймав кобру і помер від її укусу.
А у Єгипті кобра вибралася з картонної коробки, яку водій віз в багажнику мікроавтобуса, і вбила п'ятьох людей.
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