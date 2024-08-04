Астрологічний прогноз на 4 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна ні з ким не сваритися і не конфліктувати, а ще краще скоротити спілкування з людьми, як близькими, так і малознайомими, до мінімуму.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: перламутр, чорні перли.

За якусь частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: не варто голодувати, постити чи сідати на сувору дієту.

Стрижка дня: від стрижки у цей день краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами та шкідниками, обрізати дерева та чагарники.

Магія та містика дня: від ворожіння краще відмовитись.

Сни дня: сновидіння цієї ночі не нестимуть смислового навантаження.

Табу дня: не варто погоджуватись на пропозиції легкого заробітку.

Цитата дня: «Ловіть добрий настрій – він так рідко відвідує нас»(Йоганн Вольфганг Ґете).

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