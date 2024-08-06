Астрологічний прогноз на 6 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: від нових починань у всіх сферах життя сьогодні необхідно відмовитись – успіхом вони не увінчаються.

Символ дня: Сніговий барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, карнеол.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, вимагають негайної реакції, особливо це стосується травм, навіть якщо вони здаються незначними.

Харчування дня: страви цього дня повинні містити велику кількість гарячих спецій – вони прискорять процес метаболізму.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись – вона може стати причиною погіршення здоров'я та марних витрат.

Дачні роботи дня: можна садити, пересаджувати та сіяти квіти, газонні та лікарські рослини.

Магія та містика дня: можна заготовляти цілющі трави та робити з них зілля – лікувальні чаї, мазі та настоянки.

Сни дня: сни цієї ночі рідко здійснюються і не несуть важливої інформації, тому не варто приймати їх близько до серця.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

Цитата дня: «Одні з найпоширеніших проявів агресії – ревнощі та заздрість»(Уті Ерхард).

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