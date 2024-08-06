У Сумах пролунали вибухи — ЗМІ

Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.
У Сумах в ніч проти 6 серпня пролунала серія вибухів.
Про це інформує Суспільне, за посиланням на власних кореспондентів.
"У Сумах лунає серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Гарно зазначити, що у місті та області не оголошували повітряну тривогу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові пролунали вибухи.
Крім того, ми також інформували, що на Полтавщині спрацювала ППО.
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