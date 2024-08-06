На Сумщині пролунало 104 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 104 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Тростянецька, Новослобідська, Глухівська, Есманьська громади.

Хотінська громада: здійснено удари FPV-дронів (2 вибухи), обстріл з мінометів (3 вибухи). Внаслідок удару FPV-дрону загинув житель громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів), артилерії (12 вибухів) та наніс авіаудар «КАБ» (4 вибухи).

Миропільська громада: росіяни нанесли авіаудари «КАБ» (3 вибухи). Травмовано місцеву мешканку та поранено 1 місцевого мешканця.

Есманьська громада: зафіксовано удар FPV-дрона (4 вибухи), обстріли зі ствольної артилерії (4 вибухи), мінометів (14 вибухів).

Миколаївська громада: був авіаудар «КАБ» (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV-дронів (3 вибухи).

Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ (7 вибухів).

Юнаківська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади. Також був артобстріл з САУ (4 вибухи).

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів), удар FPV-дрона (2 вибухи), обстріл з мінометів (2 вибухи).

Тростянецька громада: здійснено удар FPV дронів (2 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни били з артилерії (6 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами", скільки повітряних цілей вдалось збити.

Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину.

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