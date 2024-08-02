США готуються протистояти нападу Ірану на Ізраїль – ЗМІ

"Ми очікуємо кілька важких днів", – сказав адин з американських посадовців.

В адміністрації президента США Джо Байдена переконані, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСа Ісмаїла Ханії, і готуються протистояти цьому.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на трьох офіційних осіб США.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та інші іранські політичні та військові високопосадовці заявили, що Тегеран збирається помститися за вбивство Ханії.

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла також пообіцяв відповісти на ізраїльський авіаудар по Бейруту, у результаті якого було вбито його головного військового радника.

"Адміністрація Байдена стурбована тим, що може бути важче мобілізувати ту саму міжнародну та регіональну коаліцію країн, які захищали Ізраїль від попереднього нападу Ірану, оскільки вбивство Ханії відбувається в контексті війни Ізраїлю та ХАМАС, яка викликала гострі антиізраїльські настрої по всьому регіону", – йдеться у публікації.

Як заявив офіційний представник США, американська розвідувальна спільнота 31 липня почала отримувати чіткі ознаки того, що Іран збирається вжити заходів у відповідь.

Двоє американських чиновників заявили, що іранцям та їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів для координації та підготовки атаки на Ізраїль.

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Інший американський чиновник сказав, що Пентагон і Центральне командування США проводять схожі приготування до тих, які вони робили перед нападом Ірану у квітні.

Один з чиновників сказав, що підготовка передбачає залучення військових засобів США у Перській затоці, Східному Середземномор’ї та Червоному морі.

"Ми очікуємо кілька важких днів", – сказав американський посадовець.

Як заявив ізраїльський високопосадовець, розвідка країни очікує, що Іран завдасть широкомасштабного ракетного удару по Ізраїлю.

Напередодні речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що міжнародні партнери країни посилили їхні сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливому нападу.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив про ризик ширшої війни на Близькому Сході. Він сказав, що американська адміністрація докладає інтенсивних зусиль для стримування ширшої війни та деескалації ситуації за допомогою дипломатії.

Водночас Пентагон відмовився від коментарів.

Видання зауважило, що кілька американських і міжнародних авіакомпаній, зокрема United, Delta, Lufthansa та Swiss, оголосили про призупинення польотів до та з Ізраїлю.

Ізраїльські військові перебувають у стані підвищеної готовності перед можливою помстою з боку Ірану та "Хезболли". Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху провів 1 серпня нараду, щоб оцінити підготовку Головного фронтового командування Армії оборони Ізраїлю.

"Ми готові до того, що може статися. Ізраїль перебуває у стані дуже високої готовності до будь-якого сценарію – як щодо оборони, так і наступу. Ми будемо стягувати дуже високу ціну за будь-який акт агресії проти нас з будь-якого боку", – заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден провів переговори з Нетаньяху і підтвердив, що США захищатимуть Ізраїль від атак з боку Ірану та його терористичних маріонеткових угруповань ХАМАС, "Хезболла" та хуситів.

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