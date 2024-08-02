НБУ очікує підвищення комунальних тарифів для населення: коли зростуть цифри

Вже від наступного року ціни зміняться.

Національний банк прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступних роках.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Очікується, що від 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", — йдеться у звіті.

Зазначається, що невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції.

Зокрема, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній, пояснюють в НБУ.

"Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще певний час обмежуватиме зростання адміністративних цін. Проте їх поступове приведення до ринкових рівнів, яке згідно з припущеннями розпочнеться від 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником у 2025−2026 роках", — зазначає регулятор.

Нагадаємо

Під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони.

Однак від 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Тепер платіжка за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн. Це пов'язано зі зростанням тарифу від 2,64 до 3,32 грн за 1 кВт*год.

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