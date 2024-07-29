Тарифи на газ в Україні: скільки доведеться платити від 1 серпня

У серпні українці продовжать оплачувати газ за колишніми тарифами. У разі споживання 9,9 кубометра (соціальна норма на трьох осіб, тільки для плити) щомісячний платіж становитиме 78,8 грн.

Про це повідомляє ГазПравда.

Наразі більшість українців є клієнтами "Нафтогазу", і вони оплачують газ за тарифом 7,96 грн за кубометр.

Зазначається, що залежно від постачальника вартість кубометра газу варіюватиметься від 7,7 до 9,99 грн. А саме:

"ЕРУ Людям" — 7,7 грн за кубометр

"Енерджі трейд груп" — 7,799 грн за кубометр

"ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр

"Тернопільоблгаз збут" — 7,96 грн за кубометр

"Прикарпат енерго трейд" — 7,98 грн за кубометр

"Полтавагаз збут" — 7,99 грн за кубометр

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" — 7,99 грн за кубометр

"Львівенергозбут" — 8,2 грн за кубометр

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр

"Асканія енерджі" — 9,95 грн за кубометр

"Ретейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за кубометр

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді натякали на те, що необхідно зняти мораторій на підвищення цін, однак поки що офіційних документів немає.

Водночас раніше було оновлено меморандум із Міжнародним валютним фондом. Там заявлено, що Україні буде надано допомогу в розмірі 8 мільярдів євро, однак один із пунктів передбачає, що необхідно підвищити тарифи на газ і електроенергію для населення.

Від 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Найбільше доведеться платити тим, хто використовує бойлери, активно користується варильною поверхнею та іншими електричними приладами.

Тепер платіжка за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн. Це пов'язано зі зростанням тарифу від 2,64 до 3,32 грн за 1 кВт*год.

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