Підтоплено вісім будинків, є загроза затоплення ще 40.

У ніч на 6 серпня у російському Дальнєрєченську Приморського краю сталася нова аварія: прорвало дамбу. Це вже четвертий випадок прориву дамби в Росії за останні два тижні.

Про це пишуть росЗМІ.

Представник російського МНС повідомив, що постраждалих внаслідок прориву дамби немає, а потік води поки що слабкий. На місце події вирушили рятувальники, які працюють над усуненням наслідків аварії.

Рятувальники порадили місцевим жителям евакуюватися через прорив дамби, але зазначили, що остаточне рішення залишають за кожним. Міська адміністрація попередила, що рівень води може підвищуватися ще протягом одного-двох днів. Внаслідок прориву дамби підтоплено вісім будинків, і є загроза затоплення ще 40.

Прорив дамби у Дальнєрєченську став уже четвертим випадком за останні два тижні. Раніше, 26 липня, дамбу прорвало на Кіалімському водосховищі в Челябінській області, а 29 липня стався прорив дамби на Біломорсько-Балтійському каналі в Карелії, внаслідок якого загинула одна людина.

Нагадаємо, після того як Путін озвучив свій "план миру", російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі свого шоу закликав підірвати дамбу київської ГЕС, щоб затопити столицю України.