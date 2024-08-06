Маск закриває штаб-квартиру X у Сан-Франциско: яка причина

Компанія "X", що належить Ілону Маску, планує закрити свій офіс у Сан-Франциско "протягом наступних кількох тижнів".

Про це пише The New York Times.

Рішення було ухвалено більш ніж через півтора року після придбання Маском платформи. Співробітникам, які наразі працюють у штаб-квартирі, будуть запропоновані нові посади в Сан-Хосе та Пало-Альто.

Про майбутні зміни співробітники були повідомлені в листі від генерального директора X Лінди Яккаріно.

Однією з причин рішення є те, що Маск продовжує суперечки з муніципальною владою Сан-Франциско з моменту купівлі компанії в жовтні 2022 року.

X займала окремий офіс у Сан-Франциско від 2012 року. Це сприяло діловій активності та розвитку ринку нерухомості в цьому регіоні. Однак пандемія спричинила значне зниження активності орендарів, і наразі в місті спостерігається 36% вакантних офісних приміщень.

Хоча з Сан-Франциско доведеться переїхати лише 120 співробітникам, офіс компанії вже деякий час практично пустує. Цей переїзд стане черговою значною зміною після того, як компанія потрапила до рук Маска.

Сам мільярдер вже має досвід перенесення штаб-квартир своїх компаній до Техасу. Раніше він переніс базу Tesla з Каліфорнії. Минулого місяця він заявив про намір перенести штаб-квартиру X також до Техасу. Одночасно офісні приміщення, звільнені X в Сан-Франциско, були виставлені на оренду.

Нагадаємо, звільненні співробітники SpaceX подали позов до суду штату Каліфорнія проти гендиректора компанії Ілона Маска за систематичні приниження жінок та представників ЛГБТК+-спільноти и створення ворожої атмосфери.

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