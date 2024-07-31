Наймасштабніша кібератака в історії: ГУР здійснила DDOS-удар по інтернет-інфраструктурі РФ

Всі ресурси РФ так чи інакше були залучені до підтримки або фінансування війни РФ проти України.

ГУР України провело одну з наймасштабніших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії. Кіберфахівці протягом тижня атакували критично важливі ресурси РФ та отримали доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Про це з посиланням на джерела пишуть видання Бабель, Суспільне та NV.

Як зазначається, українські хакери атакували, зокрема, російські онлайн-сервіси всіх головних банків РФ - включно з Центробанком. Під ударом були й провайдери телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенжери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

Всі ці ресурси так чи інакше були залучені до підтримки або фінансування війни РФ проти України.

Кіберфахівці атакували й російські ВТБ-Банк, Альфа Банк, СберБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, "Ак Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанк, банк "Дом. Р" та Банк Росії. До того ж в останній день атаки вразили ресурси Міноборони РФ, МВС і Федеральної податкової служби.

Що цікаво, за даними ГУР, станом на вечір 30 липня росіяни так і не змогли відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.

"Звісно, це лише прелюдія до ще більш цікавих подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму. Настає слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого, ісконно-руского “Чєбурнету” з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру” - сказав виданням співрозмовник в ГУР.

Нагадаємо, що в Росії Центральний банк потрапив під масштабну кібератаку.

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