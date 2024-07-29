Хакери потужно атакували Центральний банк РФ: що відомо

У самій фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що "інтенсивність атаки зростає".

В Росії Центральний банк потрапив під масштабну кібератаку. Він працює або зі значними перебоями, або взагалі недоступний для росіян. Там заявили, що “інтенсивність атаки зростає”.

Про це виданню “РБК-Україна” повідомили джерела в спецслужбах.

Як стало відомо, саме цей російський банк фінансово забезпечує війну Росії проти України. Близько 11:00 за місцевим часом його ресурси працюють зі значними перебоями, або взагалі не доступні для користувачів. У самій фінансовій установі визнають факт кіберудару та зазначають, що "інтенсивність атаки зростає".

Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та Газпромбанку. Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернету, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у РФ також зазнають систематичних кіберударів. Зокрема атака здійснюється по провайдеру МТС, користувачі якого не можуть повноцінно скористатися послугами вже третю добу.

Ця операція досі триває.

Нагадаємо, що представник ГУР Юсов зазначив, що ці вихідні були дуже врожайними. Там тривають масові кібератаки на фінансову і цифрову інфраструктуру.

⚡Головне на ранок 29 липня: Вибухи у Харкові, атака нафтобази в РФ, план досягнення миру

Читайте також: