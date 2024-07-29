Харлан розгромила ексросіянку та вийшла до чвертьфіналу Олімпіади-2024

Українська шаблістка Ольга Харлан пробилася до чвертьфіналу індивідуального турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

В 1/8 фіналу Харлан розгромила представницю Азербайджану Анну Башту, яка до 2019 року виступала під російським прапором. Поєдинок закінчився з рахунком 15:6 на користь українки.

Зазначимо, що Ольга стартувала на Іграх у Парижі з 1/16 фіналу, здобувши перемогу над японкою Сіхомі Фукушімою (15:9).

Суперницею Харлан у чвертьфіналі Олімпіади-2024 стане угорка Анна Мартон. Цей матч відбудеться 29 липня о 16:55 за київським часом.

Олімпіада-2024 є п'ятою в кар'єрі Харлан. Загалом Ольга виграла чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона стала олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою ОІ-2016 в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистих змаганнях на Олімпіадах 2012 та 2016 років.

Додамо, що нашу країну в індивідуальній першості шаблісток у Парижі також представляли Олена Кравацька та Аліна Комащук, але обидві вибули в 1/16 фіналу. Кравацька поступилася японці Місакі Емурі (14:15), а Комащук програла Джон Хайон з Південної Кореї (8:15).

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Поки що "синьо-жовті" залишаються без медалей.

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