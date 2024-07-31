Російська армія просунулася у двох населених пунктах на Донеччині - DeepState 

На двох напрямках у Донецькій області російська армія мала успіх. Зокрема, окупанти просунулися у Красногорівці та біля Урожайного.

Про це заявили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Красногорівці та біля Урожайного", — йдеться у повідомленні.

Красногорівка розташована за 30 км від міста Курахове. Урожайне — це Времівський напрямок.

За даними Генштабу, на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де загарбник 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив п'ять безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Степової Новосілки Донецької області.

Раніше аналітики повідомили, що РФ просунулася в районі Торецька й Часового Яру.

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