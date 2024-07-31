Російська армія просунулася у двох населених пунктах на Донеччині - DeepState 

Окупанти намагаються розвинути наступ.
На двох напрямках у Донецькій області російська армія мала успіх. Зокрема, окупанти просунулися у Красногорівці та біля Урожайного.
Про це заявили аналітики DeepState.
"Ворог просунувся у Красногорівці та біля Урожайного", — йдеться у повідомленні.
Красногорівка розташована за 30 км від міста Курахове. Урожайне — це Времівський напрямок.
За даними Генштабу, на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де загарбник 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.
На Времівському напрямку противник здійснив п'ять безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Степової Новосілки Донецької області.
Раніше аналітики повідомили, що РФ просунулася в районі Торецька й Часового Яру.
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