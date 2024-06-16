Найкращий засіб від фітофтори на помідорах: чим обробити томати, щоб врятувати врожай

Як боротися з фітофторою на помідорах

Фітофтора на помідорах

Фітофтора або фітофтороз є поширеною проблемою. З цим інфекційним захворюванням знайомі всі городники.

Збудники хвороби перебувають у вологому середовищі, полюбляють воду та вологий ґрунт. Протягом тривалого часу збудники у вигляді спорів або міцелію можуть зберігатися у зараженому ґрунті, чекати сприятливих умов. А коли вологість підвищується, виникають перепади температури, фітофтора може "піти в ріст" та швидко поширюватися.

Оскільки в Україні почалися затяжні дощі, висока температура вдень, а вночі вона понижується, потрібно подумати про захист, а то й боротьбу проти фітофтори.

Побачити фітофтороз помідорів дуже легко — коричневі плями на стеблах, листках, зелені плоди, які стали бурими, гниють, розкажуть про це.

Найкращий засіб від фітофтори на помідорах

При перших ознаках фітофторозу, перше, що потрібно зробити, так це видалити та знищити заражені рослини, щоб інфекція не поширювалась на здорові кущі.

Якщо фітофтора вже на городі, ефективніше застосовувати хімічні професійні препарати, при чому засоби краще чергувати між собою з інтервалом 14 днів, через те, що фітофтора швидко до них адаптується. Але потрібно пам'ятати, що якщо фітофтороз вже опинився на ваших городніх улюбленцях, останню обробку слід проводити не пізніше як за 15-20 днів до збирання врожаю.

Досвідчені дачники вважають, що одними з найбільш ефективних препаратів вважаються препарати, що містять мідь, зокрема мідний купорос. Тож, якщо ви не застосовували цей препарат, починайте саме ним обробляти томати.

Для використання мідного купоросу проти фітофтори, потрібно взяти 2 столових ложки засобу, розчинити його в 10 літрах води. Розчином полити томати перед цвітінням.

Для боротьби з фітофторозом, дачники використовують бордоську рідину — водний розчин мідного купоросу та вапна.

Щоб приготувати бордоську суміш:

100 г негашеного вапна потрібно розчинити у 2 л гарячої води (до 50 °C).

Порошок мідного купоросу також окремо розчиняють у 2 л гарячої води.

Потім кожний розчин доводять до об'єму 5 л холодною водою.

Після цього суміші змішують у 10-літровому пластиковому або емальованому відрі, металеве відро окислиться.

Готувати суміш потрібно у рукавичках та масці, щоб речовини не потрапили на шкіру.

Для знищення фітофторозу кропити бордоською сумішшю томати потрібно не менше трьох разів через кожні 10 днів, а знімати стиглі плоди після такої обробки можна лише через 15-20 днів.

Боротися з фітофторою на помідорах можна фунгіцидами. Їх можна додавати в воду для поливу або оприскувати ними рослини. Важливо використовувати їх через раз.

У Держпродспоживслужбі для обприскування проти фітофторозу рекомендують такі фунгіциди контактної та системної дії як Ридоміл, Тайлер, Ацидан, Захист, Квадріс Топ, інші.

Обробляти таким чином томати краще до появи перших зав'язей, а на етапі плодоношення - намагатися боротися з хворобою народними методами.

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