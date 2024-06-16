Саміт миру у Швейцарії: Зеленський зробив заяву про участь РФ у наступних переговорах

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо залучення Росії до майбутніх переговорів, зокрема другого Саміту миру.

Про це глава держави сказав на підсумковій пресконференції 16 червня у Швейцарії.

Президент наголосив, що влада Росії не готова до справедливого миру.

"Ми повинні робити свою роботу. Давайте не думати за Росію. Давайте робити своє. Поки що Росія і її керівництво не готові до справедливого миру – і це факт. Не хочу рахувати їхні історичні, трагічні помилки, починаючи від окупації Криму, Донбасу, а потім повномасштабного вторгнення. Це їхні помилки, але це також помилка зривати зусилля світу щодо справедливого миру, навіть просто нам зібратися. І виходячи з таким меседжем, що вони готові на закінчення війни і при цьому, а це дуже серйозна помилка, людина яка пропонує Україні вийти з ще якихось наших територій. Ті, які під нашим контролем, які наші. Законні", - наголосив президент.

Зеленський також додав, що диктатор Володимир Путін припустився помилки, заявивши перед самітом про свою "мирну ініціативу".

"Людина, яка хоче закінчити війну, вона може говорити будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо. Але тут людина абсолютно провокувала весь світ. Це помилка, яка для нас корисна. Тут за лаштунками країни говорили, що цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив, про реальне бажання закінчити війну, — помножене на нуль. Це говорили всі країни. Навіть ті, які мають інший погляд, або мали. І це для нас також успіх", - резюмував Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, Зеленський анонсував другий саміт миру – коли відбудеться.

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