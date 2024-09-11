Трамп или Харрис: политтехнолог оценил, кто победил в дебатах

В частности, эксперт указал, что Трамп выглядел очень убедительно, но то, что он озвучивал – "это поток абсолютно неприхотливой лжи".

Пока невозможно однозначно сказать, что победу в дебатах кандидатов в президенты США одержала демократка Камала Харрис. Однако очевидно, что заявления республиканца Дональда Трампа были "потоком лжи".

Такое мнение политтехнолог Дмитрий Васильев выразил в эфире "Киев24".

Эксперт сказал, что у него "нет однозначного ответа, что Камала Харрис победила на этих дебатах". Чтобы выяснить, кто же вышел победителем, нужно провести анализ среди американских избирателей.

"Что происходит в США? Страна разделена на две большие части: республиканцев, очень мощно поддерживающих Дональда Трампа, и демократов, поддерживающих Камалу Харрис. Когда мы смотрим на дебаты, то Дональд Трамп выглядит, звучит очень убедительно. Просто созерцание этих дебатов не дает вам возможность сказать, что Камала Харрис победила", – рассказал Васильев.

По его совам, для того чтобы американские избиратели выбрали для себя победителя в дебатах, должен быть проведен анализ заявлений Трампа и Харрис – кто сколько сказал лжи.

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"Другое дело – что будет проведен определенный анализ фактчекинга: правды и лжи. Потому что Дональд Трамп в том, что он говорил, было очень много лжи. Я думаю, что этот анализ должен быть показан абсолютно объективно: грубо говоря, из 100 заявлений Дональда Трампа вот столько-то было неправдой. Для того чтобы избиратели просто посмотрели и для себя определились, что убедительность – это одно, но то, что мы видели и слышали от Дональда Трампа – это поток совершенно неприхотливой лжи. И это ужасно", – объяснил политтехнолог.

Напомним, дебаты между Трампом и Харрис состоялись в ночь на 11 сентября. В частности, во время них кандидаты в президенты поспорили из-за Украины и войны.

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