Администрация Байдена должна "разгрести беспорядок, который оставил Трамп" после себя — Гаррис

Вице-президент и кандидатка в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократов Камала Гаррис заявила, что ее соперник-республиканец Дональд Трамп после четырех лет пребывания в Белом доме оставил после себя беспорядок.

Об этом она заявила во время прений в Филадельфии.

По словам вице-президента, администрация действующего президента Джо Байдена должна была "разгрести этот беспорядок".

Гаррис обвинила бывшего президента в том, что он покинул США с "худшим уровнем безработицы со времен Великой депрессии", "худшей атакой на нашу демократию со времен Гражданской войны" и "худшей эпидемией общественного здоровья за последний век".

"То, что мы сделали, и то, что я намерен сделать, — это опираться на то, что мы знаем, — это стремление и надежды американского народа", — заявила она.

Кроме того, демократ раскритиковала предложения Трампа, такие как снижение налогов для корпораций. По ее словам, они нанесут ущерб американским семьям среднего класса. В свою очередь, экспрезидент отметил высокие темпы инфляции во времена администрации Байдена-Гаррис, которые стали "катастрофой не только для людей среднего класса, но для всех".

Как сообщалось, Гаррис и Трамп во время дебатов поспорили из-за Украины. В частности, бывший президент заявил, что он дружит с российским диктатором Путиным и сможет договориться о скором завершении войны в Украине.

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