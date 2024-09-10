В Кремле цинично обвиняют Киев в организации массированных атак беспилотников на города России, забыв при этом о ежедневных обстрелах Украины.

Об этом в комментарии РосСМИ заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Песков дерзко заявил об атаке на жилые дома. Мол, "это нельзя ассоциировать с военными действиями".

Кроме того, он назвал украинские власти врагами. По словам представителя Кремля, "Россия должна продолжать спецоперацию, чтобы обезопасить себя". Впрочем, представитель российского "фюрера" не оговорился и словом о том, что до 24 февраля 2022-го никаких атак дронов на города России не было.

Также Песков хвастался тем, что якобы "российские военные приобрели опыт в борьбе с беспилотниками и показывают хорошие результаты".

Как сообщалось, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сделал новое заявление о переговорах с Украиной. В частности, он обвинил Киев в том, что диалог невозможен.

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