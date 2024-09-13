Харрис в ключевых штатах США размещает рекламу с поддержкой Украины

Камала Харрис размещает рекламу с поддержкой Украины в трех "сомневающихся" штатах относительно голосования на выборах.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис начала размещать в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины. Она направлена на американцев, у которых есть корни из Восточной Европы.
Об этом пишет Politico.
Кампания, руководимая Демократическим отделом американского комитета super PAC (America's Future Majority Fund super PAC), будет включать рекламу в трех "сомневающихся" штатах относительно голосования на выборах. Это Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, где проживает значительное количество населения, у которого есть корни из Польши, Украины, Литвы и других стран Восточной Европы.
Во время дебатов Харрис обратилась к 800 тысячам американцев из Пенсильвании, имеющим польское происхождение, заявив, что Польша может быть следующей мишенью России после Украины.
"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", – сказала она.
Как отмечает издание, команда Харрис хочет привязать свою кампанию к общинам, для которых война в Украине имеет больше личного значения, чтобы убедить, что Трамп покинет Украину и союзников на восточном фланге НАТО.
По данным Politico, в Пенсильвании проживает более 700 тысяч американцев польского происхождения и около 122 тысяч – украинского происхождения. В Мичигане проживает около 900 тысяч польских американцев и 40 тысяч американцев украинского происхождения, а в Висконсине – около 480 тысяч польских американцев.
В 2020 году Байден победил Трампа в Пенсильвании на 80 тысяч голосов, Мичигане – на 154 тысячи голосов и Висконсине – на 20 тысяч.
Напомним, подробнее о том, как вице-президент США Камала Харрис влияла на ход событий в США по войне в Украине — читайте на ТСН.ua.
Читайте также:
- Выборы президента США: кто лидирует после дебатов — опрос
- Остается ли Украина без поддержки США, если на выборах победит Трамп: в НАТО дали прогноз
- Как Харрис назвала Трампа и какие заявления об Украине и Путине сделали кандидаты на пост президента США